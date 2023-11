Honkarakenne ja Sweco kehittivät konseptin vähähiiliseen rakentamiseen

Honkarakenne on kehittänyt yhdessä Swecon kanssa rakentamisen ohjeet ja konseptin siitä, miten tehdään turvallinen ja vähähiilinen hirsikerrostalo. Tiedotteen mukaan Honka MultiStorey mahdollistaa hirren yhdistämisen betonirakenteiseen monikerrosrakentamiseen.

Puupäivillä 2.11.2023 julkaistava Honka MultiStorey -kerrosrakentamisen manuaali yhdistää yrityksen mukaan hirren ja betonin hyvät ominaisuudet vähähiilisiksi ja terveellisiksi rakennuksiksi. Manuaalissa on huomioitu keskeiset asiat kaavoituksesta arkkitehdin, suunnittelijan ja rakennusliikkeen ohjeistamiseen sekä itse talon rakentamiseen aina säältä suojaamiseen ja paloturvallisuuteen liittyviin yksityiskohtiin saakka.

“Puukerrostalokonseptissa yhdistyvät Honkarakenteen pitkä kokemus ja historia hirsirakentamisesta sekä Swecon erityisosaaminen betonirakenteiden ja puukerrostalojen suunnittelusta. Puurakentaminen nivoutuu vahvasti kestävän kehityksen edistämiseen ja sitä kautta sekä kansallisiin että yritysten omiin ilmastotavoitteisiin”, Swecon yksikön päällikkö Tero Nokelainen sanoo tiedotteessa.

Honka tarjoaa konseptimanuaalin tiedot yhteiseen julkiseen käyttöön vähähiilisen ja terveellisen kerrosrakentamisen lisäämiseksi. Kerrosrakentamisen ratkaisuja voi soveltaa asuinkerrostalojen lisäksi myös muihin rakennustyyppeihin, esimerkiksi toimistoihin, kouluihin ja hotelleihin.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on myöntänyt rahoitusta Honkarakenteen Julkisten ja suurten rakennusten -hankkeelle, jossa on kehitetty monikerrosrakentamisen ratkaisuja. Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi.