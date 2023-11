Karjaa-Hanko-rataosa sai sähköt – urakoitsijana GRK Rail

Hangon ja Karjaan välisellä rataosalla käynnissä ollut sähköistysurakka on saatu muutamia viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmiiksi. Urakan rakennustyöt aloitettiin loppuvuonna 2021 ja työt ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti ja suunnitellusti.

”Sähköistystöiden valmistuttua Karjaa−Hanko-rataosa on nyt liikennöitävässä kunnossa. Kaupallisen liikenteen aloittaminen vaatii kuitenkin vielä käyttöönottoluvan”, kertoo projektipäällikkö Harri Sakki Väylävirastosta.

Käyttöönottolupa on tarkoitus saada vuoden 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen Karjaan ja Hangon välinen junaliikenne hoidetaan lähijunilla. Ennen rataosan sähköistystä käytössä olivat kaukoliikenteen kiskobussit.

Hyvinkään ja Karjaan välisellä rataosalla sähköistystyöt jatkuvat vielä ensi vuonna. Siellä urakasta vastaa Ratatek oy.

Hyvinkää-Hanko -radan pituus on noin 150 kilometriä. Koko hankkeen kustannusarvioksi on laskettu 62 miljoonaa euroa. Sähköistyksen osuus kustannuksista on 46 ja tasoristeyksien parantamisen 16 miljoonaa euroa.