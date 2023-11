Kokkola nappasi Vuoden vihreä edelläkävijä-palkinnon – valttina uusi monitoimitalo

Kuntarahoituksen järjestämän Vuoden vihreä edelläkävijä-kisan voittajaksi on seuloutunut Kokkolan kaupunki ja sen uusi monitoimitalo.

Kokkolan valtteina olivat palkintoperustelujen mukaan kaupungin esimerkillinen sitoutuminen kestävään investointiin, joka konkretisoituu parhaillaan rakenteilla olevassa Piispanmäen monitoimitalossa.

”Perehtyneisyys vihreän rahoituksen vaatimuksiin, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan omavaraisuusenergiaan sekä rakennuksen toimiminen kestävän kehityksen oppimisympäristönä tekivät syvän vaikutuksen Kuntarahoituksen asiantuntijoihin”, todetaan tiedotteessa.

Myös panostukset energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan omavaraisuusenergiaan kertovat valitsijoiden mielestä Kokkolan tahdosta olla edelläkävijänä.

Monitoimitalon rakennusurakoitsijana on Lujatalo, LVV- ja IVA-urakoitsijana Are ja sähkö- ja AV-urakoitsijaksi Bravida Finland. Hankkeen on määrä valmistua 2025 ja sen rakennuskustannukset ovat noin 44 miljoonaa euroa.

Kokkolan ohella kisan loppusuoralla olivat Pirkkalan kunta, Siuntio, Oulun Sivakka ja Y-Säätiö. Finalistien valinnasta ja arvioinnista vastasi Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen arviointiryhmä.

Edellisen kerran kisa järjestettiin vuonna 2019, jolloin voittaja oli Joensuu.