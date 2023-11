SRV hakee kasvua lisäämällä asuntorakentamista – ”Riskienhallinnan keskeisin tekijä on tarkka hankevalinta”

SRV Yhtiöt on tänään julkistanut uudistetun strategiansa ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2024-2027.

SRV:n tavoitteena on jatkuvasti optimoida portfoliotaan markkinaolosuhteiden ja riskienhallinnan kannalta siten, että yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Vuoden 2023 lopulla yhtiön hankeportfolio on vahvasti painottunut yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin.

Jatkossa tavoite on hakea kannattavaa kasvua lisäämällä hallitusti asuntorakentamisen ja erityisesti omaan hankekehitykseen perustuvan asunto- ja toimitilarakentamisen osuutta. Asuntorakentamisen osuutta liikevaihdosta kasvatetaan tasolle 30-40 prosenttia.

Lisäksi omaan hankekehitykseen perustuvien toimitilojen ja asuntojen omakehitteisten hankkeiden sekä asuntojen omaperusteisten hankkeiden suhteellista osuutta portfoliossa kasvatetaan 30-40 prosenttiin liikevaihdosta.

”Tavoitteemme on rakentaa yhtiöstä kestävästi kannattava. Ohjaamme kannattavuuttamme hyödyntämällä markkinan mahdollisuuksia sekä huolellisen riskienhallinnan avulla. Riskienhallinnan keskeisin tekijä on tarkka hankevalinta. Hallinnoimme aktiivisesti riskejä myös hajauttamalla portfoliotamme maantieteellisesti, käyttötarkoituksittain ja sopimustyypeittäin sekä rajaamalla hankkeiden sitomaa pääomaa”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

Lue lisää: SRV kasvatti tilauskantaansa – tulos tappiollinen

Yhtiön strategisia tavoitteita ovat omistaja-arvon kasvattaminen, erinomainen asiakaskokemus, haluttu työnantaja sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan keskittymällä viiteen strategiseen painopisteeseen: Markkinaolosuhteiden ja riskien hallinnan kannalta optimoitu portfolio; Elinkaariviisas rakentaminen; Arvoa tuottava asiakastyö; Tehokkuus ja digitalisaatio; Yrityskulttuuri, ihmiset ja osaaminen.

Yhteistoiminnallisia toteutuksia

Maantieteellisesti yhtiö keskittyy jatkossakin erityisesti Suomen kasvaviin kaupunkialueisiin. Korjausrakentamisessa yhtiö hakee kasvua yhteistoiminnallisilla toteutusmuodoilla etenkin yhteistyössä avainasiakkaidensa kanssa.

Elinkaariviisaan rakentamisen SRV näkee isona kilpailuetuna.

”Esimerkiksi JLL:n ja CBRE:n selvitysten mukaan elinkaariviisaiden kohteiden vuokrausaste on noin 8 prosenttia parempi, ja niiden vihreä preemio myydessä on noin 8-12 prosenttia. Lisäksi käytönaikainen energiankulutus elinkaariviisaassa rakennuksessa on noin 20-30 prosenttia pienempi”, Sipola kertoi.

Yhtiön toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen

se tähtää vuoden 2027 loppuun mennessä. Yhtiö tavoittelee operatiivista liikevoittoa vähintään 50 miljoonaa euroa, kun se aikaisemmin oli 6 prosenttia.

Liikevaihtotavoite pysyy samana eli 900 miljoonassa eurossa.