Suomalaisyhtiön tekoälyapulainen Wendy osaa jo auttaa työmaankin rutiineissa

Suomalaisyhtiö Aiforsiten vuodesta 2018 asti kehitystyön alla ollut tekoälytyökalu Wendy AI:n tuotantoversio lanseerattiin tällä viikolla Helsingissä. Ensi vuoden alusta lähtien Wendy on ”tositoimissa” työmailla. Aiforsite on rakennetun ympäristön IoT- ja tekoälyratkaisujen kehittäjäyhtiö, jolla on toimistot Espoossa ja Lontoossa.

Tekoälytyökalun kehitystyön aikana on lähdetty kehittämään taustalle myös rakennettuun ympäristöön sopivaa kielimallia, wendylangia.

Wendy on tekoälyyn perustuva työkalu, joka on suunniteltu auttamaan rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Se tukee esimerkiksi projektinhallinnassa, resurssien seurannassa, data-analyysissä ja sen avulla voidaan automatisoida ihmisten tehtäviä.

Wendy toimii yhden käyttöliittymän kautta ja se osaa jalostaa sekä tuottaa näkyvyyden kaikkeen rakennusprojektiin liittyvään tietoon. Tiedon lähteenä voi olla esimerkiksi aikataulut, logistiikka, työmaan hallinta, laatu-, talous- tai kustannustietoa. Siihen voi yhdistää myös työmaakamerat, paikka- ja olosuhdesensorit tai vaikkapa dronen tuottaman tiedon.

Tekoälyltä saa apua rutiineihin

Tekoälyn avulla voidaan tuottaa automaattisesti esimerkiksi työmaan viikkoraportit. Se pystyy käsittelemään BIM-malleja, hakemaan tuotetietoja mallista ja linkittämään siihen muita tietolähteitä. Pilottivaiheessa yllätyksen kokeilijoille tuotti se, että Wendy osasi hyödyntää myös esimerkiksi verkosta satunnaisesti otetun espanjalaisen ifc-mallin tietoja ja kertoi kysyttäessä esimerkiksi mallin sisältämän ikkunamäärän.

Tekoälytyökalun avulla voidaan myös esimerkiksi tarkistaa ja analysoida muutoksia suurissa tiedostomäärissä, ja arvioida niiden vaikutuksia erilaisiin dokumentteihin, kuten tarjousasiakirjoihin ja sopimuksiin. Wendy osaa antaa myös reaaliaikaisen tilannekuvan työmaasta ja esittää tiedot esimerkiksi kuvina, aikatauluina ja olosuhteina.

”Wendylle on koulutettu rakennualan osaamista ja ymmärrystä. Siihen on rakennettu tietograafit ja ontologia rakentamisesta. Erityisesti olemme kehittäneet tekoälyarkkitehtuuria. Wendyn kanssa voi puhua, kirjoittaa ja lähettää sähköposteja ja jos haluaa, sen kanssa voi puhua myös puhelimessa”, Aiforsiten toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi kertoo KiraHubin ja Aiforsiten järjestämässä lanseeraustilaisuudessa.

Tekoälyavustajalle voi antaa erilaisia tehtäviä, jolloin se esimerkiksi voi automatisoida käyttäjän omia rutiineja kuten analysointia, raportointia, aikataulun päivittämistä, työmaahavaintoja ja urakoitsijoiden ohjeistuksia. Näistä se voi koostaa erilaisia raportteja, joita se voi lähettää halutuille tahoille. Myös erilaiset hälytykset voidaan automatisoida tekoälyn avulla. Lanseeraustilaisuudessa demonstroitiin myös Wendy AI:n keskustelukykyä ja avustaja osasi keskustella esimerkiksi rakennetun ympäristön asioista relevantilla tavalla.

Wendy hoiti työläät projektihaut

Rakennusyhtiö Jatkeella Wendyä käytettiin pilottivaiheessa ja visiona oli luoda projektipankkimainen kokeilu. Sen avulla selvitettiin esimerkiksi minkälaisia projekteja on käynnistymässä. Tekoälytyökalun käyttö opettaa ihmisiä käyttämään sitä yhä monipuolisemmin ja jopa yllättävillä tavoilla.

”Pääsimme siihenkin kiinni, että millä projekteilla on käytetty ikkunoita ja näytä niitä dokumentteja. Silloin olemme kiinni sellaisissa asioissa, joita projektienhallintaa tekevät ihmiset oikeasti tarvitsevat”, Jatkeen tietohallintojohtaja Mikko Kuusakoski kertoo Wendyn lanseeraustilaisuudessa.

Kuusakosken mukaan työmaan tiedot ovat erittäin kiinnostava tekoälyn ulottuvuus. Se vaatii myös sitä, että tiedon lähteet on standardoitu.

”Siinä mennään eteenpäin seuraavaksi.”

Lanseeraustilaisuudessa pohdittiin myös sitä, miten tekoälytyökalun ajankäyttö on mietitty, jotta työkalu ei jää hakemaan kaikkea mahdollista tietoa ja tee asioita liian kauaa.

”Ontologia on Wendylle kuin kartta, jonka avulla pitää löytää tietoa. Se osaa koordinoida tietohakuja ja valita mistä tietoa lähdetään hakemaan. Esimerkiksi semanttisten hakujen tai avainparihakujen avulla saadaan poimittua talteen tarvittavat palaset. Kun data on kerran indeksoitu, löydetään halutut asiat”, ’Aiforsiten teknologiajohtaja Sami Kalliokoski kertoo.

Wendylle on siis tiukasti opetettu pysymään tiukasti faktoissa. Sen avulla voidaan vähentää niin sanottuja hallusinaatiota eli jos se ei jotain ymmärrä tai löydä, se ei luo tietoa tyhjästä.

Nimi Wendy löytyi suositun lastensarja Puuha-Peten englantilaiselta serkulta. Bob the Builderin tärkeä apulainen on nimeltään Wendy. Idean esitti Aiforsiten brittitoimiston työntekijän pieni tytär.