Hailuodon sillalle vesilupa – hanke käyntiin tulevana keväänä

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen. Sen myötä Väylävirasto pääsee käynnistämään puuttuvan vesiluvan vuoksi jäissä olleen hankkeen tulevana keväänä.

Hankkeesta valitti Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri Vaasan hallinto-oikeuteen jo vuonna 2020. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, ja järjestö haki sen jälkeen valitusluvan korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

”Hailuodon kiinteää tieyhteyttä on valmisteltu pitkään, ja on hienoa, että sitä päästään viimein rakentamaan”, iloitsee projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

Kiinteää yhteyttä on perusteltu liikenteen palvelutason turvaamisella, lauttaliikenteen häiriöherkkyydellä ja kalleudella. Se parantaa myös Hailuodon saavutettavuutta ja luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittämiselle.

Hailuodon kiinteä, noin 8,5 kilometrin yhteys toteutetaan allianssimallilla. Kehitysvaihe käynnistyi jo allianssia perustettaessa keväällä 2022. Hailuodon GAP -ryhmittymän muodostavat rakentajaosapuolena toimiva GRK Infra ja suunnittelijaosapuolena toimivat AFRY Finland, Plaana ja Insinööritoimisto Ponvia.

”Ennen rakennustöiden aloittamista viimeistelemme vielä suunnitelmia ja kilpailutamme alihankkijoita. Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitetaan keväällä 2024. Valmistelevia töitä päästään aloittamaan hyvinkin pian ja varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa alkukesästä”, Honkarinta kertoo.

Rakentamisen aikataulusta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Yhteyden rakentaminen vie noin kolme vuotta. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026. Se on noin vuoden verran alkuperäistä aikataulua myöhemmin.

Hankkeen kustannusarvio on lähes 100 miljoonaa euroa.