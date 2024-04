Destia sai valtatien parannusurakan Keski-Suomessa

Destia on voittanut Väylävirastolta suunnittele ja toteuta -projektin valtatien 4 parannustöistä välillä Konginkangas-Kalaniemi.

Urakassa Destia rakentaa keskikaiteet ja lisää valaistusta olemassa oleville ohituskaistoille sekä parantaa valtatien kaarteita ja kaltevuuksia. Urakkaan sisältyy myös uuden eritasoliittymän rakentaminen sekä melusuojauksia ja riista-aitaa.

”Valtatie 4 on tärkeä ja vilkkaasti liikennöity yhteys, jolla on kuitenkin useita turvallisuuspuutteita. Urakka parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa siirtymisen 100 km/h nopeusrajoituksiin ympäri vuoden, mikä lisää merkittävästi myös liikenteen sujuvuutta. Pyrimme minimoimaan työnaikaiset haitat liikenteelle ja toivomme kaikilta tiellä liikkujilta malttia ja työnaikaisten opasteiden huolellista seuraamista”, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen sanoo.

Urakka on arvoltaan 19,3 miljoonan euroa. Se on osa Väyläviraston Äänekoski–Viitasaari-ohituskaistat-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sekä kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta Konginkankaan ja Kalaniemen kohdalla.

Hanke on jaettu kahteen urakka-alueeseen. Destia toteuttaa myös kesällä 2023 käynnistyneen urakan välillä Kevätlahti–Petomäki Äänekosken pohjoispuolella.

Lue lisää: Destialle tieurakka Äänekosken kulmilta – arvo 12 miljoonaa euroa

Työt käynnistyvät toukokuussa. Urakan arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2026. Viimeinen päällystekerros toteutetaan elokuun loppuun mennessä vuonna 2027.