Naantaliin nousee uusia asumisoikeusasuntoja

TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Naantalin Tammistoon.

Seitsemän rivitalon kokonaisuuteen valmistuu kaikkiaan 34 asuntoa kaksioista viiden huoneen asuntoihin.

Rakennustyöt ovat käynnissä. Asuntojen arvioitu valmistumisaika on tammikuussa 2025.

Rakennustyöt ovat käynnissä ja pääurakoitsijana toimii Hartela Länsi-Suomi. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners.

Torpparintie 7:n ja Juhoniemenkatu 2:n rivitalokokonaisuudessa on asumisoikeusasuntoja kahdella tontilla. Asuntojen koot vaihtelevat 50 ja 101 neliön välillä.

Piha-alueilla on leikki- ja oleskelualueet asukkaiden käyttöön. Autoille on katettuja ja kattamattomia paikkoja omilla pysäköintialueilla. Osassa autokatospaikoista on sähköauton latausasema.

TA-Yhtiöt on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jolla on omistuksessaan noin 20 000 asuntoa. TA-Yhtiöiden asunnot ovat pääosin asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja.

TA-Yhtiöt on toteuttanut viime vuosina vuosittain noin 1 000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin.