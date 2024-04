Signe nousee Helsingin keskustassa kuin Feeniks-lintu vanhoista raunioista

Harva toimistorakennuskohde on saanut jo alkumetreillä enemmän huomiota kuin Spondan Helsingin keskustaan Mannerheimintielle rakennuttama Signe. Keskeisin syy huomioon on paikalta uuden rakennuksen alta purettava vanha toimistokiinteistö, mikä ratkaisuna on herättänyt suuren yleisön ja median mielenkiinnon.