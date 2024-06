NCC rakentaa opiskelija-asuntoja Tampereelle

NCC on allekirjoittanut Tampereen opiskelija-asuntosäätiön kanssa sopimuksen yhdeksänkerroksisesta asuinkerrostalosta Tampereen Rauhaniemeen. Taloon tulee 84 opiskelija-asuntoa, joista 60 on yksiöitä ja 24 kaksioita. Talon kokonaisala on noin 4 400 bruttoneliömetriä.