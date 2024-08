Jätettä yli 10 miljoonaa kiloa – Kuopion sairaalahankkeen peruskorjauksen yli vuoden kestäneet purkutyöt valmistuivat

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) peruskorjattavan 12-kerroksisen vuodeosastorakennuksen yli vuoden kestävät purkutyöt ovat valmistuneet. Vuodeosastorakennuksen peruskorjaus alkoi maaliskuussa 2023. Sen jälkeen käytännössä koko rakennus on purettu välipohjiin asti, ja vain ulkoseinät sekä kantavat rakenteet on jätetty pystyyn. Rakennuksesta on purettu muun muassa iv-konehuone, alakatot ja niiden talotekniikka, väliseinät, tiiliseinät, ovet ja välipohjien täyttöaines.