Sweco perusti vastuullisuuskonsultoinnin liiketoimintayksikön – ”Tämä on merkittävä kasvualue”

Sweco on perustanut Suomessa uuden Vastuullisuuskonsultoinnin liiketoimintayksikön. Sen tavoitteena on kasvattaa Swecosta Suomen suurin vastuullisuuskonsultoinnin toimija.

Uuteen yksikköön siirtyy Gaia Consultingin nykyinen henkilöstö ja liiketoiminta sekä vastuullisuuskonsultointia tekeviä tiimejä ja asiantuntijoita Swecon muilta toimialoilta. Yhteensä uuteen liiketoimintayksikköön siirtyy noin 150 swecolaista loppuvuoden aikana.

Yksikön johtajaksi on nimitetty Iida Vakkuri. Vakkuri jatkaa myös nykyisessä roolissaan Sweco Finlandin vastuullisuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

”Gaia liittyi osaksi Swecoa vuonna 2021 ja nyt otamme seuraavan ison askeleen vastuullisuuskonsultointimme kehittämisessä. Gaialaisilla on huipputason osaamista ja kolmen vuosikymmenen kokemus asiakkaidensa vihreän siirtymän ja vastuullisen kasvun edistämisessä. Muilla toimialoillamme on monipuolista osaamista ja palveluja erityisesti hanketason ympäristökonsultoinnista”, Vakkuri sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: Sweco valitsi vastuullisuusjohtajan talon sisältä

Tavoitteena on, että vuonna 2027 yksikössä olisi 300 vastuullisuusasiantuntijan työnantaja.

Swecon vastuullisuuskonsulttien osaamisella ja kokemuksella Sweco laajentaa nykyistä palvelutarjontaa erityisesti vastuullisuusstrategioiden toteuttamiseen.

Vakkurin mukaan yrityksillä alkaa olla vihreän siirtymän strategiat kunnossa. Nyt ne tarvitsevat yhä useammin asiantuntija-apua strategioidensa toteuttamiseen liiketoiminnassaan.

”Tämä on merkittävä kasvualue, johon uudessa liiketoimintayksikössämme panostetaan erityisesti. Lisäksi meillä on merkittävää kasvupotentiaalia vastuullisuuskonsultoinnin palveluiden kokonaisvaltaisessa tarjoamisessa Swecon nykyisille asiakkaille. Tavoitteemme on saada aikaiseksi kokonaisuus, jota asiakkaat eivät voi ohittaa ja joka tarjoaa merkityksellisiä töitä alan asiantuntijoille.”