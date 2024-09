Uusia tiedonsaantioikeuksia rakennetun ympäristön tietojärjestelmään

Kuuntele juttu

Valtioneuvosto on tänään antanut hallituksen esityksen rakennetun ympäristön tietojärjestelmää annetun lain muuttamisesta.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään eli Ryhtiin lisätään tietyille viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia välttämättömiin salassa pidettäviin tietoihin. Uusilla tiedonsaantioikeuksilla varmistetaan, että rakennetun ympäristön tieto kulkee jatkossakin ilman keskeytyksiä valtion viranomaisten välillä turvallisesti, luotettavasti ja sujuvasti.

Ryhti kokoaa yhteen rakentamisen ja alueidenkäytön tiedot valtakunnallisesti. Suomen ympäristö keskus Syke ylläpitää uutta Ryhti-järjestelmää, joka on avautunut vaiheittain viranomaisten käyttöön vuoden 2024 aikana. Koska kyseessä on uusi tietojärjestelmä, muilla viranomaisilla ei ole ollut oikeutta järjestelmän salassa pidettäviin tietoihin. Salassa pidettäväksi tiedoksi on luokiteltua tietoa, jota viranomaiset tarvitsevat ja ovat käyttäneet työssään jo ennen uuden Ryhti-järjestelmän käyttöä. Vedenottamojen paikkatiedot ovat esimerkki tiedoista, jotka ovat olleet julkisia, mutta Ryhti-järjestelmässä luokiteltu salassa pidettäväksi. Ajantasaisen ja laadukkaan tiedon liikkuminen organisaatioiden välillä on tärkeää yhteisen toimintatavan ja kestävän ympäristön suunnittelussa.

Uusia tiedonsaantioikeuksia ehdotetaan lisättäväksi Maanmittauslaitokselle, Aluehallintovirastolle, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille, Kehittämis- ja hallintokeskukselle, Ruokavirastolle, Tilastokeskukselle, Verohallinnolle ja Museovirastolle sekä museolaissa tarkoitetuille alueellisille vastuumuseoille. Tiedonsaantioikeuksia on ennestään jo puolustusministeriöllä, Puolustusvoimilla, Digi- ja väestötietovirastolla, pelastusviranomaisilla sekä Hätäkeskuslaitoksella. Uudet oikeudet varmistavat, että välttämättömät tiedot pysyvät viranomaisten saatavilla jatkossakin.