GRK:lta vahva alkuvuosi – Liikevaihto ja kannattavuus paranivat huomattavasti

GRK julkisti ensimmäisen osavuosikatsauksensa pörssiyhtiönä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 9. toukokuuta 2025, 8:56
Kuvituskuva. Kuva: Henri Luoma / www.hlp.fi

Infrarakentaja GRK:n liikevahto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä huimat 61 prosenttia. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 174,5 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 108,2 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi 8,7 miljoonaan euroon viime vuoden 0,7 miljoonasta eurosta.

