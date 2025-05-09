GRK:lta vahva alkuvuosi – Liikevaihto ja kannattavuus paranivat huomattavasti
GRK julkisti ensimmäisen osavuosikatsauksensa pörssiyhtiönä.
Infrarakentaja GRK:n liikevahto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä huimat 61 prosenttia. Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 174,5 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 108,2 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi 8,7 miljoonaan euroon viime vuoden 0,7 miljoonasta eurosta.
