Konkariarkkitehti Taina Jordanin urakkana on saada Rejlersille yhä isompia hankkeita Rejlers sai toukokuussa uuden johtajan arkkitehtisuunnitteluun ja rakentamisen johtoryhmään. Pestiin tarttui pitkän linjan arkkitehti- ja suunnitteluammattilainen, myös puurakentamisen osaajana tunnettu Taina Jordan.

Kuuntele juttu

Jordanin urakkana on saada Rejlersille siivua entistä isommista ja haastavammista rakennushankkeista.

Afry vaihtui Rejlersiin. Mikä siinä alkoi houkuttaa?

Minua houkuttivat yrityskulttuuri, kiinnostavat hankkeet sekä yhtiön osaamista painottava Home of the learning minds -visio. Tätä kautta luodaan osaamisen kulttuuria ja arvoa asiakkaille.

Millaista tiimiä luotsaat ja mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Tiimissä on arkkitehtejä ja palokonsultteja eri puolilla Suomea, yhteensä kolmisenkymmentä henkeä. Teemme hankekehitystä sekä pää- ja arkkitehtisuunnittelua laajalla skaalalla keskittyen teollisuuteen sekä liike- ja toimitilarakentamiseen.

Voimme laajentaa myös muille sektoreille, esimerkiksi vaativien korjausrakentamiskohteiden ja energiahankkeiden suunnitteluun.

Missä on jatkossa fokus?

Keskiössä ovat kokonaisvaltaista suunnittelua vaativat hankkeet. Rejlersissä on teknistä osaamista, asiantuntemusta ja kapasiteettia vastata myös isoista kohteista.

Lisäksi rakennussuunnittelu on aina tulevaisuuden rakentamista.

Meidän on osattava arvioida, mitkä investoinnit toisivat asiakkaille kestävintä arvoa elinkaaren näkökulmasta.

Millaiset asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Minulla on vahva työtausta etenkin vaativien rakennushankkeiden suunnittelusta. Innostun edelleen suunnittelutehtävistä ja tavoitteeni on innostaa myös muita.

Taina Jordan Syntynyt Mikkelissä 1966

Arkkitehti (Safa), Teknillinen korkeakoulu, 2000 Rakennusarkkitehti, Tampereen teknillinen oppilaitos, 1991

Johtaja, arkkitehtisuunnittelu, Rejlers, 2025–

Yksikönjohtaja, arkkitehtisuunnittelu, Afry Finland, 2022–2025

Projektiarkkitehti ja pääsuunnittelija, Neva Arkkitehdit, 2020–2022

Suunnittelujohtaja, Sievi Group, 2018–2020

Toimitusjohtaja ja osakas, Arkkitehtitoimisto Puusta Innovations, 2010–2018

Toimitusjohtaja ja osakas, Arkkitehtitoimisto Tilatakomo, 1992–2010

Harrastaa golfia, kuntosalilla käyntiä ja luontoliikuntaa

Olen ollut työurani aikana myös opetustehtävissä. Sieltä mukaan on jäänyt mentorointi ja valmentava johtaminen. Nautin, kun voin auttaa muita eteenpäin.

Mikä veti aikanaan rakentamisen ja arkkitehtuurin pariin?

Olen aidosti kutsumusammatissani. Olin opiskeluaikana Mikkelin kaupungin talonrakennus ja asemakaavoitus -osastolla harjoittelijana. Siitä se lähti.

Minulla oli myös selkeä tavoite, että perustan oman arkkitehtitoimiston.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtihetkiä?

Tähtihetkiä ovat hankkeet, joissa olemme työryhmän kanssa löytäneet asiakkaalle innovatiivisen ja luovan ratkaisun.

Samaan joukkoon kuuluvat myös kaikki osaavat ja inspiroivat kollegat, joita olen matkan varrella kohdannut.