Kristiinankaupunki kaavoittaa datakeskuksia varten – A-Insinöörit konsultoi Itäpuolen teollisuusalueesta on tehty ennakkovaraus.

Kristiinankaupunki kehittää itäpuolen teollisuusaluetta datakeskustoimintaa varten. Tavoitteena on luoda edellytyksiä datakeskustoiminnalle, joka tukee pitkäjänteisesti alueen muuta elinkeinotoimintaa. A-Insinöörit toimii hankkeessa kaavoituskonsulttina.

Kristiinankaupunki kehittää Pohjoislahden itäpuolella 267 hehtaarin aluetta datakeskustoimintaa varten. Kaupungin sisääntuloväylän läheisyyteen sijoittuva alue on tunnistettu sijainniltaan ja infrastruktuuriltaan soveltuvaksi datakeskuksille, jotka palvelevat erityisesti tekoäly- ja pilvipalveluja.

Parhaillaan nähtävillä ja kommentoitavana oleva asemakaavaluonnos mahdollistaa noin 696 000 kerrosneliömetrin rakentamisen alueelle. Kristiinankaupunki on tehnyt alueesta ennakkovaraussopimuksen norjalais-brittiläisen datakeskusten kehittäjän ja operaattorin Scale 42:n kanssa.

Luonnosvaiheessa oleva asemakaava mahdollistaa datakeskusten hukkalämmön hyödyntämisen kasvihuonetoiminnassa. Tätä varten kaavassa on osoitettu erillinen puutarha- ja kasvihuonealue. Datakeskuksen odotetaan myös vahvistavan paikallista osaamista ja luovan mahdollisuuksia energiatehokkaille kiertotalouden ratkaisuille.

”Datakeskustoiminnan mittakaava ja tekniset vaatimukset edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa huomioidaan energiankäyttö, infrastruktuuri ja luonnonympäristö. Tehtävämme on sovittaa yhteen toiminnan tarpeet niin, että ratkaisuilla tuetaan myös alueen muuta kehitystä kestävällä tavalla”, projektipäällikkö Katri Peltoniemi A-Insinööreistä kertoo.

Luonnossuunnitelmassa on huomioitu muun muassa alueen vaihteleva topografia, vesistöjen ja Natura-alueiden läheisyys sekä säilytetty maakuntakaavan mukainen, katkeamaton ekologinen viheryhteys alueen halki. Tarkoituksena on turvata lajiston liikkuminen ja luonnon monimuotoisuus alueella.

A-Insinöörit on aiemmin vastannut Kristiinankaupungin kumppanina myös Karhusalmen alueen laajasta teollisuuskaavahankkeesta.