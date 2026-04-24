”Tämä on kuin pahaa unta” – Timo Metsola kritisoi kehysriihen linjausta taloyhtiölainasta Kehysriihessä olisi hänen mielestään pitänyt päättää uusien asuntojen taloyhtiölainojen kieltämisestä.

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola kritisoi blogissaan kovin sanoin hallituksen kehysriihen taloyhtiölainoihin liittyviä päätöksiä.

Uusien asuntojen taloyhtiölainan osuus asunnon velattomasta hinnasta on saanut olla 60 prosenttia, mutta kehysriihen päätöksellä yläraja nostetaan 70 prosenttiin. Alkuvaiheen lyhennysvapaan ajan sallittu pituus kaksinkertaistuu nykyisestä vuodesta kahteen vuoteen ja koko lainanmaksuajan sallittu pituus nousee 30 vuodesta 40 vuoteen.

”Kaivaudutaan siis entistä syvemmälle kuluttajien hyvästä syystä karttamien taloyhtiölainojen suohon ja toivotaan, että taloyhtiölainojen aiheuttamat vakavat ongelmat ratkeaisivat entistä suuremmalla määrällä taloyhtiölainoja.”

Lue lisää: Kommentti: Asuntomarkkinoilla muhii ongelma, joka jarruttaa aloituksia – Pelko ja monta muuta syytä selittävät rajua muutosta

Hän sanoo ymmärtävänsä varsin hyvin kovat paineet saada uusien asuntojen kauppa liikkeelle, mutta arvioi, että tehdyt päätökset vain syventävät ongelmia.

”On vaikea käsittää, että näin suuren mittaluokan virhepäätös tehdään hetkellä, jolla Suomen kansantalous todella tarvitsisi uusien asuntojen rakentamisen virkoamisen tuomaa vetoapua. Haluaisin uskoa, että jonkin ihmeellinen käänne voisi vielä tapahtua ja järki voittaa. Eikä myrskyssä vedellä täyttynyttä venettä koitettaisi tyhjentää avaamalla pohjatulppa keskellä merta.”

Uusiin asuntoihin kytketyt suuret taloyhtiölainat ja niiden todellisia asumiskustannuksia hämärtäneet alkuvaiheen lyhennysvapaat aluksi ylikuumensivat ja sitten romahduttivat uusien asuntojen kaupan, Metsola kuvaa. Romahduksesta aiheutunut uusien asuntojen kaupan jäätyminen on jatkunut jo neljä vuotta.

Metsola: Vaarallisia päätöksiä

Kehysriihen päätöksillä uusien asuntojen kauppa kaivetaan hänen mukaansa entistä syvemmälle hautaansa. Lisäksi nämä päätökset ovat vaarallisia sitten joskus, kun uusien asuntojen kauppa kasvukeskusten tarpeeksi kovan asuntopulan vuoksi nousee kuolleista, koska sama taloyhtiölainojen aiheuttama ylikuumeneminen, jonka krapulaa nyt kärsitään, voi kehysriihen päätösten edesauttamana toistua.

Hän kirjoittaa blogissaan olevansa itse osasyyllinen tilanteeseen, koska ideoi 2013 rakennusliikkeiden myöhemmin laajasti käyttöön ottaman ja markkinat kuumentaneen mallin, jossa taloyhtiölainojen lyhennysten tulouttaminen kirjataan yhtiöjärjestyksiin ja asuntosijoittajat saavat valtavan verohyödyn.

”Vuodesta 2018 alkaen olen julkisesti kutsunut näitä uusien asuntojen suuria taloyhtiölainoja ilmestyskirjan pedoksi. Ne altistavat koko asuntomarkkinan vaarallisille heilahduksille, eli ylikuumenemiselle ja romahduksille. Lisäksi tavalliselle kuluttajalle on vaikeaa ymmärtää, että taloyhtiölainat ovat yrityslainoja, joihin liittyy selvästi enemmän riskejä, yhteisvastuuta ja ennakoimattomuutta kuin tavalliseen henkilökohtaiseen asuntolainaan.”

Lue lisää: Timo Metsola ehdottaa rajua lääkettä asuntorakentamisen kriisiin: Kielletään taloyhtiölainat kokonaan

Kehysriihessä olisi hänen mielestään pitänyt tehdä päätös uusien asuntojen taloyhtiölainojen kieltämisestä. Silloin toipuminen nykyisestä uusien asuntojen kaupan tilanteesta voisi alkaa. Sen sijaan kehysriihessä päätettiin jotain aivan päinvastaista.

”Tilannetta vuosia ratkaisemaan pyrkineelle tämä on kuin pahaa unta.”