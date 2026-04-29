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Kategoriat Uutiset Infra

Metroasemia louhitaan keskellä tiivistä asutusta Tukholmassa – ”Korostimme tuotannonsuunnittelua, kokenutta räjäyttäjää sekä läpinäkyvyyttä”

Tukholman metrossa on tekeillä valtavat laajennustyöt. Uutta rataa tehdään 30 kilometriä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 29. huhtikuuta 2026, 6:11
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Ei kommentteja artikkeliin Metroasemia louhitaan keskellä tiivistä asutusta Tukholmassa – ”Korostimme tuotannonsuunnittelua, kokenutta räjäyttäjää sekä läpinäkyvyyttä”
Sinisen linjan uutta osuutta rakenteilla Gullmarsplanin kohdalla lokakuussa 2021. Tällä alueella kalliota jouduttiin jäädyttämään, jotta se saatiin louhittua. Kuva: Region Stockholm

Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa on parhaillaan menossa metron laajennushanke, jossa rakennetaan 18 uutta asemaa ja yli 30 kilometriä uutta metrorataa. Hanke sisältää siniseen linjaan kolme uutta haaraa, joista Barkabyhyn Luoteis-Tukholmassa suuntautuvan linjan rakentaminen alkoi vuonna 2018 ja Nackaan Tukholman itäpuolella suuntautuvan haaran sekä etelään Sockenplanille suuntautuvan haaran vuonna 2020.

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