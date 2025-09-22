Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Eiskossa omistajavaihdos – sähkökeskusvalmistaja avainhenkilöiden haltuun

Sähkötiimi muutti jo viime keväänä omiin toimitiloihin ja se pysyy jatkossakin Eiskon asiakkaana.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2025, 10:46
Ei kommentteja artikkeliin Eiskossa omistajavaihdos – sähkökeskusvalmistaja avainhenkilöiden haltuun

Sähkökeskusten suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneen turkulaisen Eisko oy:n omistuspohja vaihtuu, kun yrityksen pääomistaja Sähkötiimi IL sekä vähemmistöomistaja Isto Laaksonen ovat myyneet omistuksensa toimitusjohtaja Jake Oksaselle ja Eiskon kolmelle muulle avainhenkilölle.

