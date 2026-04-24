Kreaten kyykkymestari tähtää kympin kuntoon Jos Kreaten Tampereen toimistolla työskentelevä tarjousvastaava Mikko Heija ei satu löytämään työmaakopista, konttorilta tai kokoushuoneesta itselleen tuolia, se ei miestä isommin hetkauta. Hän voi näet hoitaa palaverin myös kyykkyasennossa.

Tästä saatiin muutama viikko takaperin konkreettista näyttöä Kreaten toimihenkilöpäivillä, joilla kuntorastin haasteena oli kyykkyistunta. Heija oli tämän testin ylivoimainen ykkönen 18 minuutin tuloksella.

Eroa miesten sarjan kakkoseen tuli peräti 12 minuuttia. Naisten sarjassa voitto heltisi 10 minuutin kyykkäyksellä.

”Olisin ehkä jaksanut vielä vähän pidempään. Testin valvoja kuitenkin huomautti, että naaman väristä päätellen nyt kannattaisi lopettaa”, kyykkymestari naurahtaa.

Tulos oli tarjousvastaavalle melkoinen yllätys, vaikka liikunta kuuluukin hänen harrastuksiinsa. Oma aikaennuste kuului olleen ennen haasterastia maltilliset pari kolme minuuttia.

”Maailmanennätys on noin 12 tuntia, joten siihen jäi vielä matkaa”, Heija toteaa.

Jumppa pitää kolotukset loitolla

Kyykkyhaaste oli osa Kreatella vuonna 2021 alkanutta Kympin kuntoon -projektia, jossa koko henkilöstöä kannustetaan ja opastetaan pitämään huolta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, terveellisistä elintavoista ja ruokailutottumuksista.

Kokonaisuuteen kuuluu liikunta- ja lihaskuntoharjoitteiden sekä -testien lisäksi muun muassa Inbody-mittauksia, tulosten seurantaa, hyvinvointiluentoja ja -valmennusta.

Niistä on ammentanut vuosien saatossa oppia myös Heija, jonka mukaan Kympin kuntoon -projekti on ollut perinteisiä liikuntaseteleitä tai kuntosalikortteja kannustavampi vaihtoehto.

”Olen pyrkinyt lisäämään liikuntaa ja keventämään myös ruokavaliota. Lisäksi vedämme täällä työpaikalla joka päivä vakioporukalla pienet venyttelyt. Niska- ja hartiavaivat ovat sen myötä vähentyneet selvästi”, hän kertoo.

Hyvästä kunnosta kuuluu olevan sekin hyöty, että jalka nousee infratyömailla entistä ketterämmin.

”Toki tässä hommassa voi halutessaan pysytellä pitkälti toimistolla. Itse tykkään kuitenkin liikkua myös maastossa ja työmailla”, kertoo muun muassa Tampereen tavara-aseman siirrossa sekä Pispalan haulitornin korjausprojektissa mukana ollut Heija.

Haastajat liikkeelle

Mestaruus tuo helposti mukanaan menestyspaineita, sillä jossain vaiheessa titteliä on myös puolustettava. Heija pitää kuitenkin jalat tukevasti lattiassa.

”Siitä vain kello käteen ja kyykkäämään. Muiden kreatelaisten haasteita otetaan mieluusti vastaan”, hän kannustaa.

Vaikka aikaraja rikkoontuisi, ei Heija aio lisätä nykyisiä treenimääriä. Myös työpaikalla tuolit pysyvät paikoillaan istumista varten.

”Kokeillaan hommaa uudestaan, kun vastaava testi on seuraavan kerran tarjolla. Saa siitä ainakin reidet jumiin loppupäiväksi”, Heija virnistää.