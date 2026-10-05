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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Talous Uutiset

Atnorth rakentaa seuraavan datakeskuksen Saloon – noin kahden miljardin investointi

Hanke on jatkoa Atnorthin pohjoismaiselle investointiohjelmalle, jonka aiempia osia ovat muun muassa Kouvolan, Tukholman, Sollefteån, Ølgodin ja Haugalandin hankkeet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. lokakuuta 2026, 12:05
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Salo on Atnorthin seuraava datakeskuspaikkakuna. Kuvassa vasemmalta Minna Kannonkerä ja Taina Ahti-Aalto (Atnorth), Matti-Juho Ervasti, Antti Kaplas, Ville Knaapila ja Samppa Huhtala (Regant), Jukka Alanko (Salon Sokeri), Raimo Inkinen (Salon kaupunki). (Kuva: Atnorth)

Atnorth kertoo rakentavansa uuden FIN05-datakeskuksen Saloon. Sopivan sijainnin lisäksi valtteja ovat yhtiön mukaan Helsingin läheisyys ja teknologia-alan osaajien paikallinen saatavuus.

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