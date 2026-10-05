Atnorth rakentaa seuraavan datakeskuksen Saloon – noin kahden miljardin investointi
Hanke on jatkoa Atnorthin pohjoismaiselle investointiohjelmalle, jonka aiempia osia ovat muun muassa Kouvolan, Tukholman, Sollefteån, Ølgodin ja Haugalandin hankkeet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Atnorth kertoo rakentavansa uuden FIN05-datakeskuksen Saloon. Sopivan sijainnin lisäksi valtteja ovat yhtiön mukaan Helsingin läheisyys ja teknologia-alan osaajien paikallinen saatavuus.
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