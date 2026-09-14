NRC Groupille iso sähköasemaurakka Kouvolasta – tilaajana datakeskusyhtiö Atnorth
Kouvolan projekti on sähkö- ja energiarakentamiseen laajentavan NRC Groupin kuudes hanke datakeskussegmentissä.
NRC Group on saanut sähkökeskusurakan atNorthilta Kouvolasta. Mittava datakeskuksen sähköasemaprojekti sisältää rakennustöiden lisäksi talotekniikka- sekä korkea- ja keskijännitetyöt.
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