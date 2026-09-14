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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Uutiset

NRC Groupille iso sähköasemaurakka Kouvolasta – tilaajana datakeskusyhtiö Atnorth

Kouvolan projekti on sähkö- ja energiarakentamiseen laajentavan NRC Groupin kuudes hanke datakeskussegmentissä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. syyskuuta 2026, 10:56
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Atnorthin Kouvolaan rakennettava datakeskus tarjoaa töitä myös NRC Groupille, joka hakee entistä isompaa siivua energiarakentamisesta. (Havainnekuva: NRC Group)

NRC Group on saanut sähkökeskusurakan atNorthilta Kouvolasta. Mittava datakeskuksen sähköasemaprojekti sisältää rakennustöiden lisäksi talotekniikka- sekä korkea- ja keskijännitetyöt.

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