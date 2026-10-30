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Kategoriat Korjausrakentaminen Kiinteistöt Uutiset

Consti käynnistää koulu-urakan Helsingissä – arvo 46,6 miljoonaa euroa

Perusparannus- ja laajennushankkeessa vuonna 1954 valmistunut koulurakennus korjataan peruskoulun ja nuorisotoimen käyttöön. Urakkaan kuuluvat myös kirjaston ja nuorisotalon tilat sekä uusi liikuntahalli.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 30. lokakuuta 2026, 10:46
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Consti Korjausrakentaminen on tehnyt Helsingin kaupungin kanssa urakkasopimuksen Pitäjänmäen peruskoulun, päiväkodin, nuorisotalon ja kirjaston perusparannus- ja laajennushankkeen toteutusvaiheesta.

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