Consti käynnistää koulu-urakan Helsingissä – arvo 46,6 miljoonaa euroa
Perusparannus- ja laajennushankkeessa vuonna 1954 valmistunut koulurakennus korjataan peruskoulun ja nuorisotoimen käyttöön. Urakkaan kuuluvat myös kirjaston ja nuorisotalon tilat sekä uusi liikuntahalli.
Consti Korjausrakentaminen on tehnyt Helsingin kaupungin kanssa urakkasopimuksen Pitäjänmäen peruskoulun, päiväkodin, nuorisotalon ja kirjaston perusparannus- ja laajennushankkeen toteutusvaiheesta.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Consti käynnistää koulu-urakan Helsingissä – arvo 46,6 miljoonaa euroa”