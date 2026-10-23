Constin liikevaihto ennallaan, uusissa tilauksissa selvää kasvua Constin kuluva vuosi ei tarjoa järisyttäviä yllätyksiä. Kilpailutilanne jatkuu kireänä yrityksen segmentillä eikä vetoapua tule vielä korjausavustuksistakaan.

Constin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto palasi lievään kasvuun ja oli 91,2 (90,8) miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi Taloyhtiöt- ja Talotekniikka-toimialoilla, mutta supistui Yritykset- ja Julkiset-toimialoilla.