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Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Rakentaminen Talotekniikka Uutiset

Constin liikevaihto ennallaan, uusissa tilauksissa selvää kasvua

Constin kuluva vuosi ei tarjoa järisyttäviä yllätyksiä. Kilpailutilanne jatkuu kireänä yrityksen segmentillä eikä vetoapua tule vielä korjausavustuksistakaan.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2026, 8:55
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Constin osavuosikatsaus ei tarjonnut isoja yllätyksiä, muttei pahoja pettymyksiäkään Constin työmailla käytetään Mestamastersin tahtisovellusta.

Constin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto palasi lievään kasvuun ja oli 91,2 (90,8) miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi Taloyhtiöt- ja Talotekniikka-toimialoilla, mutta supistui Yritykset- ja Julkiset-toimialoilla.

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