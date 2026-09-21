Consti hakee lisätehoja omalla esivalmistuksella – ”He eivät olisi ikinä pysyneet aikataulussa”
Yhtiön mukaan esivalmistus tuo paikalla tekemiseen verrattuna kustannussäästöjä 25–30 prosenttia, kun esimerkiksi hukka vähenee niin asentajien työn kuin materiaalin osalta.
Artikkeli tiivistettynä
- Consti Talotekniikka kehittää ja valmistaa esivalmistettuja taloteknisiä elementtejä Espoon Juvanmalmin pajallaan, mikä on tehostanut isojen sairaalahankkeiden toteutusta.
- Esivalmistuksen ansiosta työvaiheita ja asennuksia voidaan tehdä keskitetysti ja etukäteen, mikä nopeuttaa työmaita, vähentää kustannuksia (noin 25–30 % säästö) ja parantaa laatua.
- Toiminnan kehitystä edistävät asentajien ideat. Jatkossa suunnittelun aikaistaminen nähdään tärkeänä, jotta esivalmistusta voidaan hyödyntää paremmin.
- Esivalmistus vähentää hukkaa ja tulitöiden valvontaa työmailla.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Korjausrakentaja Constin talotekniikkapuoli on nyt pari vuotta tehnyt taloteknisiä esivalmisteita lähinnä omiin hankkeisiinsa Espoon Juvanmalmin teollisuusalueella sijaitsevissa tuotanto- ja varastotiloissaan.
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