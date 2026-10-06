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Kategoriat Kiinteistöt Talous Uutiset

Kiinteistöliitto: Taloyhtiöiden kustannuksissa kasvupaineita ensi vuonna

Kaukolämmön hinnalla iso merkitys kokonaiskustannuksiin, kuntakohtaisissa eroissa suurta vaihtelua. Myös vesimaksuissa on painetta.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2026, 10:26
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Ei kommentteja artikkeliin Kiinteistöliitto: Taloyhtiöiden kustannuksissa kasvupaineita ensi vuonna
Taloyhtiöiden vastikkeissa on nousupaineita ensi vuodellekin, mutta kaikkia se ei niin haittaa. Helsingin keskustan arvoalueilla on taloyhtiöitä, joiden taloudellinen tilanne on erittäin hyvä.. Kuva: Christian Westerback/HS

Yleinen kustannuskehitys voi kasvattaa taloyhtiöiden hoitokuluja ensi vuonna. Kiinteistöliitto julkaisi tänään 6.10. jäsentaloyhtiöilleen tarkoitetun talousarvio-ohjeen, joka tarjoaa suuntaviivoja ensi vuoden talouden suunnitteluun. Tilanteet vaihtelevat kuitenkin suuresti kunnasta ja taloyhtiöstä toiseen.

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