Kiinteistöliitto: Taloyhtiöiden kustannuksissa kasvupaineita ensi vuonna
Kaukolämmön hinnalla iso merkitys kokonaiskustannuksiin, kuntakohtaisissa eroissa suurta vaihtelua. Myös vesimaksuissa on painetta.
Yleinen kustannuskehitys voi kasvattaa taloyhtiöiden hoitokuluja ensi vuonna. Kiinteistöliitto julkaisi tänään 6.10. jäsentaloyhtiöilleen tarkoitetun talousarvio-ohjeen, joka tarjoaa suuntaviivoja ensi vuoden talouden suunnitteluun. Tilanteet vaihtelevat kuitenkin suuresti kunnasta ja taloyhtiöstä toiseen.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kiinteistöliitto: Taloyhtiöiden kustannuksissa kasvupaineita ensi vuonna”