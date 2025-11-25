Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Mia Koro-Kanerva
Nykyinen toimitusjohtaja Harri Hiltunen jää eläkkeelle syyskuussa 2026.
Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallitus on 25. marraskuuta nimittänyt Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi Mia Koro-Kanervan toukokuun alusta 2026 lukien. Vuodesta 2005 liiton toimitusjohtajana toiminut kiinteistöneuvos Harri Hiltunen jää eläkkeelle syyskuun alussa 2026.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Mia Koro-Kanerva”