Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Kiinteistöt

Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Mia Koro-Kanerva

Nykyinen toimitusjohtaja Harri Hiltunen jää eläkkeelle syyskuussa 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. marraskuuta 2025, 15:59
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Mia Koro-Kanerva
Mia Koro-Kanerva. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallitus on 25. marraskuuta nimittänyt Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi Mia Koro-Kanervan toukokuun alusta 2026 lukien. Vuodesta 2005 liiton toimitusjohtajana toiminut kiinteistöneuvos Harri Hiltunen jää eläkkeelle syyskuun alussa 2026.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Mia Koro-Kanerva”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset