Lidl saavutti energiansäästötavoitteensa 249 prosenttisesti
Lidl on onnistunut leikkaamaan sähkönkulutustaan merkittävästi, ja nyt se siirtyy myös uusiutuvaan kaukolämpöön.
Lidlin vuosittainen sähkönkulutus on kokonaisuudessaan jopa 115 miljoonaa kilowattituntia, mikä vastaa noin 9 000 sähkölämmitteisen rivitaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta. Lidlillä seurataan tarkkaan energiankäyttöä ja mietitään jatkuvasti keinoja, joilla energiankäyttöä saadaan tehostettua.
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