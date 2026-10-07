Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Uusiutuva energia Energia Energiatehokkuus Ilmastonmuutos Kiinteistöt Talotekniikka Uutiset Ympäristö

Lidl saavutti energiansäästötavoitteensa 249 prosenttisesti

Lidl on onnistunut leikkaamaan sähkönkulutustaan merkittävästi, ja nyt se siirtyy myös uusiutuvaan kaukolämpöön.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 7. lokakuuta 2026, 8:20
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lidl saavutti energiansäästötavoitteensa 249 prosenttisesti
Päivittäistavarakaupassa kylmätilat vievät paljon tilaa ja energiaa. Tähän yritetään Lidlissäkin vaikuttaa monin eri tavoin. Kuva: nelli kivinen

Lidlin vuosittainen sähkönkulutus on kokonaisuudessaan jopa 115 miljoonaa kilowattituntia, mikä vastaa noin 9 000 sähkölämmitteisen rivitaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta. Lidlillä seurataan tarkkaan energiankäyttöä ja mietitään jatkuvasti keinoja, joilla energiankäyttöä saadaan tehostettua.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lidl saavutti energiansäästötavoitteensa 249 prosenttisesti”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset