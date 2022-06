Lidl satsaa aurinkosähköön – Janakkalan jakelukeskukseen 1250 paneelia

Lidlinon ottanut käyttöön uusimman aurinkovoimalansa Janakkalassa, jossa jakelukeskuksen katto ja seinät katettu aurinkopaneeleilla. Janakkalan jakelukeskuksen seinillä ja katolla on yhteensä 1250 aurinkopaneelia.

Tällä hetkellä kaikki Lidlin kolme jakelukeskusta tuottavat itse sähköä.

”Jakelukeskuksiin on mahdollista rakentaa suuremmat voimalat myymälöihimme verrattuna. Koko on noin viisinkertainen, mutta toki myös jakelukeskusten sähkönkulutus on huomattavasti isompi. Aurinkovoimalla saamme kuitattua siitä osan”, kertoo Lidlin energiapäällikkö Katri Tuovinen.

Aurinkoisena kesäpäivänä oma voimala tuottaa jopa puolet ison jakelukeskuksen energiantarpeesta.

Tavallisimmin aurinkopaneelit asennetaan kiinteistöjen katoille, mutta Janakkalassa suurin osa paneeleista löysi paikkansa jakelukeskuksen seinältä. Seinäasennus on herättänyt myös ihmetystä.

”Tähän on ihan käytännön syyt. Katon rakenteita ei ole mitoitettu aurinkovoimalasta syntyvälle kuormalle ja siksi emme voineet asentaa kaikkia paneeleita katolle. Seinäpaneeleissa on se etu, että ne tuottavat energiaa myös talviaikaan, kun kattoasenteiset paneelit ovat lumen alla”, Tuovinen toteaa.

Jakelukeskusten lisäksi aurinkopaneeleita löytyy tällä hetkellä 25 Lidl-myymälän katolta ja lähivuosien aikana voimaloiden määrä kasvaa kymmenillä.