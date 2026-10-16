Nimlas kasvaa vauhdilla ja osti nyt kolme yritystä – laajenee kaupalla kiinteistöjen ulkopuolisiin verkkoihin
Talotekniikkakonserni on tehnyt lukuisia yritysostoja viime aikoina.
Teknisten asennusten ja palveluiden yritys Nimlas on ostanut Pohjanmaalla toimivan Netionin. Tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen erikoistunut Netion toteuttaa verkkohankkeita kokonaisuutena maanrakennuksesta kaapelointiin, kytkentöihin ja käyttöönottoon.
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