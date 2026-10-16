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Kategoriat Talous Talotekniikka Uutiset

Nimlas kasvaa vauhdilla ja osti nyt kolme yritystä – laajenee kaupalla kiinteistöjen ulkopuolisiin verkkoihin

Talotekniikkakonserni on tehnyt lukuisia yritysostoja viime aikoina.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. lokakuuta 2026, 12:01
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Kuvassa ovat LVI-Vanhatalon Janne Vanhatalo ja Kimmo Vanhatalo, Nimlaksen Janne Korhonen ja Sähköasennus Kivilompolon Antti Kivilompolo.

Teknisten asennusten ja palveluiden yritys Nimlas on ostanut Pohjanmaalla toimivan Netionin. Tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen erikoistunut Netion toteuttaa verkkohankkeita kokonaisuutena maanrakennuksesta kaapelointiin, kytkentöihin ja käyttöönottoon.

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