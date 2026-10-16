Nimlas kasvaa vauhdilla ja osti nyt kolme yritystä – laajenee kaupalla kiinteistöjen ulkopuolisiin verkkoihin Talotekniikkakonserni on tehnyt lukuisia yritysostoja viime aikoina.

Teknisten asennusten ja palveluiden yritys Nimlas on ostanut Pohjanmaalla toimivan Netionin. Tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen erikoistunut Netion toteuttaa verkkohankkeita kokonaisuutena maanrakennuksesta kaapelointiin, kytkentöihin ja käyttöönottoon.