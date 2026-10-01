Nimlas etsii uusia tapoja kasvaa ja perusti uuden yrityksen yrittäjän kanssa – ”Ajattelin, että nyt tai ei koskaan” Nimlas tavoittelee Suomessa suurta liikevaihtohyppäystä vuoteen 2031 mennessä.

Talotekniikkakonserni Nimlas ja sähköalan ammattilainen Markus Hämäläinen perustavat Jyväskylään sähkötöitä tarjoavan Primetec oy:n. Uuden yrityksen perustaminen yhdessä yrittäjän kanssa tuo Nimlakselle yhden tavan lisää kasvaa yritysostojen ja nykyisten yhtiöiden kasvun rinnalla.