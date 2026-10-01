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Kategoriat Talotekniikka Talous Uutiset

Nimlas etsii uusia tapoja kasvaa ja perusti uuden yrityksen yrittäjän kanssa – ”Ajattelin, että nyt tai ei koskaan”

Nimlas tavoittelee Suomessa suurta liikevaihtohyppäystä vuoteen 2031 mennessä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 1. lokakuuta 2026, 11:26
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Kuvassa Primetecin yrittäjä Markus Hämäläinen (vas.) ja Nimlaksen Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio. Kuva: Petteri Kivimäki

Talotekniikkakonserni Nimlas ja sähköalan ammattilainen Markus Hämäläinen perustavat Jyväskylään sähkötöitä tarjoavan Primetec oy:n. Uuden yrityksen perustaminen yhdessä yrittäjän kanssa tuo Nimlakselle yhden tavan lisää kasvaa yritysostojen ja nykyisten yhtiöiden kasvun rinnalla.

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