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Kategoriat Talous Asunnot Uutiset

Syyskuun 2026 asuntokauppakatsaus: Asuntokaupassa synkkä syyskuu

Syksy käynnistyi synkissä tunnelmissa asuntokaupan osalta, eivätkä mahdolliset koronnostotkaan tilannetta ainakaan paranna.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 8. lokakuuta 2026, 10:16
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Ei kommentteja artikkeliin Syyskuun 2026 asuntokauppakatsaus: Asuntokaupassa synkkä syyskuu
Asuntokaupan alakulo hidastaa asuntorakentamisen toipumista. Kuvassa uusia asuintaloja nousemassa Espoon Finnoon alueelle. Kuva: Jussi Helttunen

Vain Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa tehtiin syyskuussa enemmän asuntokauppoja kuin vuosi sitten. Viime vuoden syyskuu oli vertailukuukautena vahva kaupan kuukausi, mikä on kuitenkin syytä ottaa huomioon.

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