Syyskuun 2026 asuntokauppakatsaus: Asuntokaupassa synkkä syyskuu
Syksy käynnistyi synkissä tunnelmissa asuntokaupan osalta, eivätkä mahdolliset koronnostotkaan tilannetta ainakaan paranna.
Vain Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa tehtiin syyskuussa enemmän asuntokauppoja kuin vuosi sitten. Viime vuoden syyskuu oli vertailukuukautena vahva kaupan kuukausi, mikä on kuitenkin syytä ottaa huomioon.
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