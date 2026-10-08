Syyskuun 2026 asuntokauppakatsaus: Asuntokaupassa synkkä syyskuu Syksy käynnistyi synkissä tunnelmissa asuntokaupan osalta, eivätkä mahdolliset koronnostotkaan tilannetta ainakaan paranna.

Vain Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa tehtiin syyskuussa enemmän asuntokauppoja kuin vuosi sitten. Viime vuoden syyskuu oli vertailukuukautena vahva kaupan kuukausi, mikä on kuitenkin syytä ottaa huomioon.