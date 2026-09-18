Asuinrakentamisen romahdus hiljensi elementtitehtaita, mutta nyt näkyy valoa tunnelin päässä – ”Maalla on tuhannen taalan paikka, kunhan tätä ei nyt sössittäisi rajoituksilla”
Paalujen menekki on kasvanut isojen datakeskustyömaiden ansiosta. Elementeissä rakentamisen piristyminen ei vielä näy.
Datakeskukset ja infra tuovat tällä hetkellä myyntiä betoniyrityksille. Paalujen menekki on piristynyt suurien datakeskustyömaiden siivittämänä. Tämä käy ilmi Betoniteollisuuden tuoreista tilastoista.
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