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Kategoriat Talous Rakennustuote Rakentaminen Uutiset

Asuinrakentamisen romahdus hiljensi elementtitehtaita, mutta nyt näkyy valoa tunnelin päässä – ”Maalla on tuhannen taalan paikka, kunhan tätä ei nyt sössittäisi rajoituksilla”

Paalujen menekki on kasvanut isojen datakeskustyömaiden ansiosta. Elementeissä rakentamisen piristyminen ei vielä näy.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. syyskuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Asuinrakentamisen romahdus hiljensi elementtitehtaita, mutta nyt näkyy valoa tunnelin päässä – ”Maalla on tuhannen taalan paikka, kunhan tätä ei nyt sössittäisi rajoituksilla”
Consolis Parman tehtaassa valmistetaan betonisia runko- ja infraelementtejä. Elementtityöntekijä Petri Jussinniemi viimeistelee elementistä viimeiset rosot pois hiomapaperilla. Kuva: Jussi Helttunen

Datakeskukset ja infra tuovat tällä hetkellä myyntiä betoniyrityksille. Paalujen menekki on piristynyt suurien datakeskustyömaiden siivittämänä. Tämä käy ilmi Betoniteollisuuden tuoreista tilastoista.

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