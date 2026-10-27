Tekovan luvut heikkenivät lähes kautta linjan
Kuluvan vuoden kolmas neljännes oli vaikea toimitilarakentajalle, sillä enemmistö sen talousluvuista heikkeni.
Toimitilarakentaja Tekovan liikevaihto kutistui heinä-syyskuussa 23,9 miljoonaan euroon vertailujakson 31,4 miljoonasta. Samalla liikevoitto heikkeni 2,5 miljoonaan euroon 2,6 miljoonasta, mutta liikevoittomarginaali koheni 10,4 prosenttiin 8,3 prosentista. Nettotulos painui 2,0 miljoonaan euroon 2,1 miljoonasta. Liikevoittomarginaalin ohella toinen parantunut luku oli omavaraisuusaste, joka koheni 57 prosenttiin aiemmasta 43 prosentista.
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