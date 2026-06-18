Tekovalle töitä Tampereelta – uutta toimitilaa Lahdesjärvelle
Tilojen on määrä valmistua syksyllä 2027.
Tekova on tehnyt KVR-urakkasopimuksen Tampereen Lahdesjärvelle rakennettavista noin 6 500 m²:n tuotanto-, logistiikka- ja toimistotiloista.
Tilat on suunniteltu useamman käyttäjän tarpeisiin. Kokonaisuuteen valmistuu myös noin tuhat neliötä vapaata tilaa, josta kiinnostuneita yrityksiä kartoitetaan edelleen.
”Tämä on merkittävä projekti ja kertoo jalansijasta, jonka olemme saaneet Pirkanmaan alueella”, toteaa Tekova Länsi-Suomen aluejohtaja Iiro Kulta.
Maanrakennustyöt ovat jo käynnissä, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tekovalle töitä Tampereelta – uutta toimitilaa Lahdesjärvelle”