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Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Suhdanne

Tekovalle töitä Tampereelta – uutta toimitilaa Lahdesjärvelle

Tilojen on määrä valmistua syksyllä 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. kesäkuuta 2026, 11:11
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Tampereen Lahdesjärvelle nousee tuotanto-, logistiikka- ja toimistotilaa. (Kuva: Tekova)
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Tekova on tehnyt KVR-urakkasopimuksen Tampereen Lahdesjärvelle rakennettavista noin 6 500 m²:n tuotanto-, logistiikka- ja toimistotiloista.

Tilat on suunniteltu useamman käyttäjän tarpeisiin. Kokonaisuuteen valmistuu myös noin tuhat neliötä vapaata tilaa, josta kiinnostuneita yrityksiä kartoitetaan edelleen.

”Tämä on merkittävä projekti ja kertoo jalansijasta, jonka olemme saaneet Pirkanmaan alueella”, toteaa Tekova Länsi-Suomen aluejohtaja Iiro Kulta.

Maanrakennustyöt ovat jo käynnissä, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027.

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