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Kategoriat Talous Asunnot

Vanhojen asuntojen hinnat nousivat edelliskuukaudesta – ”Se voi antaa varovaisen lupauksen paremmasta”

Perheasuntojen kysyntä siivittää rivitaloasuntojen hintakehitystä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2026, 11:11
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Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat syyskuussa hieman koko maassa edelliseen kuukauteen verrattuna, vaikka vuoden takaiseen verrattuna tulikin edelleen takapakkia.

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