Vanhojen asuntojen hinnat nousivat edelliskuukaudesta – ”Se voi antaa varovaisen lupauksen paremmasta”
Perheasuntojen kysyntä siivittää rivitaloasuntojen hintakehitystä.
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat syyskuussa hieman koko maassa edelliseen kuukauteen verrattuna, vaikka vuoden takaiseen verrattuna tulikin edelleen takapakkia.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vanhojen asuntojen hinnat nousivat edelliskuukaudesta – ”Se voi antaa varovaisen lupauksen paremmasta””