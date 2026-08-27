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Kategoriat Talous Asunnot

Osakeasuntojen hinnat yhä laskussa – ”Reaalihinnat olivat toisella neljänneksellä alimmillaan sitten vuoden 2001”

Osakeasuntojen reaalihinnat ovat laskeneet huipputasolta jo noin 28 prosenttia.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2026, 11:50
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Ei kommentteja artikkeliin Osakeasuntojen hinnat yhä laskussa – ”Reaalihinnat olivat toisella neljänneksellä alimmillaan sitten vuoden 2001”
Kuvituskuva. Kuva: Lauri Lähteenmäki / IS

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa sekä edelliseen kuukauteen että vuoden takaiseen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Myös vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa koko maassa vuoden takaisesta mutta ne kuitenkin nousivat vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

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