Osakeasuntojen hinnat yhä laskussa – ”Reaalihinnat olivat toisella neljänneksellä alimmillaan sitten vuoden 2001”
Osakeasuntojen reaalihinnat ovat laskeneet huipputasolta jo noin 28 prosenttia.
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa sekä edelliseen kuukauteen että vuoden takaiseen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Myös vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa koko maassa vuoden takaisesta mutta ne kuitenkin nousivat vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
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