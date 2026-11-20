Koverharin meriväylän syventäminen käynnistyy Tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

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Väylävirasto ja Wasa Dredging ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Koverharin meriväylän syventämishankkeen rakennusurakasta. Rakennustyöt käynnistyvät marraskuun aikana.

Väylävirasto syventää Koverharin satamaan johtavaa Lappohjan väylää 12 metristä 14 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeen tavoitteena on parantaa irtolastialusliikenteen toimintaedellytyksiä, edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä mahdollistaa sataman kehittäminen tulevaisuudessa.

Sataman vastuulle kuuluvat työt toteutetaan erikseen myöhemmässä vaiheessa. Näitä ovat reunalaiturin rakentaminen sekä laiturin edustan ja satama-alueen ruoppaukset.

Koverharin meriväylän syventäminen ja Inkoon meriväylän ja sataman parantaminen oli alun perin tarkoitus toteuttaa yhtenä kokonaisuutena samalla kalustolla. Inkoon hankkeen aloitus kuitenkin viivästyy vesiluvista jätettyjen valitusten vuoksi. Koverharin hankkeella on tarvittavat vesiluvat, joten sen rakennustyöt pääsevät käynnistymään aikataulussa.

”Meriväylän syventäminen on konkreettinen askel Koverharin sataman ja sen liikenneyhteyksien kehittämisessä. Hanketta on valmisteltu pitkään, ja meillä on nyt valmiudet edetä rakentamiseen”, Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri sanoo.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövaikutusten vähentämiseen ja veden samentumisen ehkäisemiseen. Samentumista ehkäistään eri menetelmillä, kuten verhoratkaisuilla ja ruoppauksen vaiheistamisella. Töiden aikana vesialueen samentumista sekä töiden vaikutuksia kaloihin, kasveihin ja pohjaeläimiin tarkkaillaan ympäristötarkkailuohjelman avulla.

Väyläviraston osuus Koverharin meriväylähankkeesta valmistuu alkukeväällä 2027. Valtion väyläosuuden syventämisen kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa.