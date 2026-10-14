Väylävirasto laajentaa Rail Nordican yleissuunnittelua Mahdollisesta rakentamisesta päätetään myöhemmin.

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Väylävirasto laajentaa Rail Nordican yleissuunnittelua Kemin ja Keminmaan alueelle. Osana suunnitelman laatimista alueella tehdään marraskuusta alkaen maastotutkimuksia.

Suunnitelmassa tarkastellaan eurooppalaisen standardiraideleveyden mukaisen uuden ratayhteyden rakentamista Keminmaan Rajakankaalta Kemin Ajoksen satamaan ja Veitsiluotoon. Lisäksi suunnittelussa tarkastellaan radan liityntää Rovaniemen suuntaan sekä nykyisen rataverkon ja satamaraiteiden kehittämistä.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Keminmaan Rajakankaan itäpuolinen alue, Kemi, Ajos ja Veitsiluoto. Tarkasteluun sisältyvät myös Kemi–Sahansaari- ja Kemi–Elijärvi-rataosuudet.

Syyskuussa Väylävirasto tiedotti Rail Nordica -suunnitteluhankkeen ensimmäisten maastotutkimusten aloittamisesta Keminmaan Rajakankaan sekä Tornion ja Ruotsin rajan välisellä alueella.

Eri raideleveykset

Suomen ja Ruotsin rataverkoissa käytetään eri raideleveyksiä. Suomessa raideleveys on 1 524 millimetriä, kun Ruotsissa ja suuressa osassa Eurooppaa käytetään 1 435 millimetrin eurooppalaista standardiraideleveyttä.

Ero estää tavarajunien suoran liikennöinnin maiden välillä. Tämän vuoksi tavaraa siirretään Tornion ja Haaparannan alueella junasta toiseen tai junakalustoa muutetaan toiselle raideleveydelle sopivaksi.

”Uutta rataa suunnitellaan pääosin nykyisen radan läheisyyteen ja osittain uudelle linjaukselle. Suunnittelun tavoitteena on parantaa Suomen yhteyksiä Ruotsin ja Norjan rataverkkoihin. Uusi ratayhteys mahdollistaisi sujuvammat kansainväliset kuljetukset ja vahvistaisi alueen logistisia yhteyksiä”, kertoo Rail Nordica -hankkeen projektipäällikkö Outi Leuhtonen Väylävirastosta.

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Suunnittelun aikana Kemissä ja Keminmaan alueella tehdään maastotutkimuksia, kuten mittauksia ja maaperätutkimuksia. Maastotutkimukset alkavat suunnittelun aloittamista koskevan kuulutuksen julkaisemisen jälkeen arviolta marraskuussa.

Aiemmin Väylävirasto valitsi Afryn ja Swecon muodostaman konsortion suunnittelemaan Rail Nordicaa.

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Yleissuunnitelman tarkoituksena on tuottaa riittävästi tietoa jatkosuunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Mahdollisesta rakentamisesta ja sen rahoituksesta päätetään erikseen.