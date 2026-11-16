Yllätys Hämeenlinnassa: Liittymäurakka valmistui etuajassa ja ale-hintaan
GRK:n urakoiman liittymähankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 18,3 miljoonaa euroa, mutta toteutuskustannusten ennakoidaan jäävän 13,2 miljoonaan euroon.
Väyläviraston ja Hämeenlinnan kaupungin yhteishankkeena toteutettu valtatie 3:n Moreenin eritasoliittymä on valmistunut etuajassa ja alittanut reippaasti myös alkuperäisen kustannusarvion.
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