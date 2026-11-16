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Kategoriat Infra Rakentaminen Suunnittelu Uutiset

Yllätys Hämeenlinnassa: Liittymäurakka valmistui etuajassa ja ale-hintaan

GRK:n urakoiman liittymähankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 18,3 miljoonaa euroa, mutta toteutuskustannusten ennakoidaan jäävän 13,2 miljoonaan euroon.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. marraskuuta 2026, 11:32
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Ei kommentteja artikkeliin Yllätys Hämeenlinnassa: Liittymäurakka valmistui etuajassa ja ale-hintaan
Moreenin alue on yksi Hämeenlinnan nopeimmin kasvavista työpaikka-alueista. Uuden liittymän myötä myös logistiikka on sujuvampaa. (Kuva: Väylävirasto)

Väyläviraston ja Hämeenlinnan kaupungin yhteishankkeena toteutettu valtatie 3:n Moreenin eritasoliittymä on valmistunut etuajassa ja alittanut reippaasti myös alkuperäisen kustannusarvion.

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