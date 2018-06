Yle: Nuorisosäätiöltä on kateissa miljoonia euroja – säätiö teki tutkintapyynnön poliisille

Tutkintapyyntö koskee liiketoimia Virossa.

MOT:n mukaan säätiön rahoja on kadonnut useita miljoonia euroja, minkä vuoksi se haluaa poliisin selvittävän asian.

”Viime vuosina on tehty Nuorisosäätiön toimintatarkoituksen vastaisia ja säätiön talouden kannalta haitallisia sopimuksia”, säätiön operatiivinen johtaja Joni Lappalainen kuvailee Ylen verkkosivuilla sunnuntaina julkaistussa jutussa.

MOT:n mukaan myös Nuorisosäätiön puolalaisesta liikekumppanista on tehty keskusrikospoliisille (krp) ilmoitus mahdollisesta rahanpesusta. Krp ei ole kommentoinut asiaa Ylelle.

Poliisi tutkii lahjusepäilyjä

Nuorisosäätiön toimitusjohtaja Aki Haaro ja hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen joutuivat aiemmin tänä vuonna jättämään tehtävänsä lahjusepäilyjen vuoksi.

He olivat säätiöitä valvovan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mukaan ottaneet vastaan säätiölain vastaisen edun. PRH:n kannan mukaan Haaro ja Nousiainen saivat yhtiöilleen satojentuhansien eurojen edun Nuorisosäätiön yhteistyökumppanin, Salpausselän Rakentajat oy:n, kautta.

Myös poliisi tutkii kaksikkoon kohdistuvia lahjusepäilyjä.

MOT ei tavoittanut heitä kommentoimaan sunnuntaina ilmestynyttä juttuaan.

”Toimintaan on kohdistunut korkea taloudellinen riski”

Keskustataustainen Nuorisosäätiö rakennuttaa nuorille aikuisille suunnattuja vuokra-asuntoja ja ylläpitää niitä. Se on saanut toimintaansa runsaasti julkista tukea.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara ilmoitti aiemmin kesäkuussa poistavansa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman. Aran mukaan järjestön toiminta ei täytä lain yleishyödylliselle toiminnalle asettamia vaatimuksia.

”Nuorisosäätiöllä on muun muassa laajamittaisesti sellaista toimintaa, joka on aravalain ja korkotukilain vastaista. Lisäksi tähän toimintaan on kohdistunut korkea taloudellinen riski, ja yleishyödyllisten osien ulkopuolelle on annettu merkittäviä lainoja ja vakuuksia”, Ara kertoi tiedotteessaan.

Yle paljasti jo vuonna 2016, että Nuorisosäätiö on tehnyt liiketoimia ja sijoituksia, jotka eivät ole linjassa sen yleishyödyllisen tehtävän kanssa.

Virossa kiinnostivat luksusasunnot

MOT:n sunnuntaina julkaisemien tietojen mukaan säätiö muun muassa osti viime syksynä Helsingin Kampissa sijaitsevan kerrostalon puolalaisella lainarahalla yli 18 miljoonan euron hintaan, vaikka se oli vakavissa rahoitusvaikeuksissa.

Virossa säätiö on sijoittanut muun muassa luksusasuntojen rakentamiseen, ja MOT:n ar­vion mukaan Viron-liiketoimintaan on sijoitettu vähintään 20 miljoonaa euroa.

Nuorisosäätiö muistetaan myös vuonna 2008 alkaneesta vaalirahoituskohusta, joka johti useisiin rikostuomioihin.

Säätiö oli rahoittanut poliitikkoja vastoin saamansa julkisen rahoituksen ehtoja.