Pallas Rakennus sai jatkourakan Technopolikselta

Uuden toimistotalon pinta-ala on 6800 neliömetriä. Investoinnin koko arvo on 12,1 miljoonaa euroa. Rakennushanke alkaa heti, ja uudet tilat valmistuvat elokuussa 2019. Rakennushanke työllistää projektin aikana noin 20-30 henkeä.

Pallas Rakennus rakentaa Tecnopolikselle parhaillaan Kuopion kampusalueella noin 4400 neliömetrin kiinteistöä, jonka käyttäjäksi tulee Savonia-ammattikorkeakoulu. Tammikuussa käynnistynyt hanke valmistuu marraskuussa.

Pallas Rakennus Itä-Suomi oy on Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa toimiva rakennusliike, joka on erikoistunut asunto-, liike- ja toimitila- sekä korjausrakentamiseen. Yhtiö on perustettu keväällä 2016. Yhtiön päätoimipaikka on Kuopiossa. Vuonna 2017 Pallas Rakennus Itä-Suomen liikevaihto oli 13 miljoonaa euroa.

Pallas Rakennus Itä-Suomi on osa Pallas Rakennus -konsernia. Se tunnettiin aiemmin nimellä SSR Group.