Vahanen Pro saa uuden toimitusjohtajan

Vahanen Pron toimitusjohtajana aloittaa 17. syyskuuta Antti Pitkänen. Hänellä on kokemusta kiinteistöjen omistamisesta ja käyttämisestä sekä rakennuttamisesta lähes kymmenen vuoden ajalta. Hän on toiminut muun muassa Posti Kiinteistöt oy:n operatiivisena johtajana sekä työskennellyt liikerakentamisen parissa Lujatalon ja Hartelan palveluksessa. Pitkänen on ollut Raklin hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty uskoo Pitkäsen tuovan yhtiöön arvokasta ammattikiinteistöpuolen osaamista ja lisäpotentiaalia konsulttipalveluun.

”Antti Pitkänen on uransa aikana hallinnoinut todella isoa kiinteistömassaa ja ymmärtää hyvin omistamisen problematiikkaa. Hänen avullaan saamme yhtiöön kokenutta ja vahvaa johtamista, joka houkuttelee uusia osaajia, sekä ymmärrämme isojen kiinteistöjen omistajien tarpeita entistä paremmin ja pääsemme kehittämään kiinteistökehittämisen osaamistamme entisestään”, Räty kertoo yhtiön tiedotteessa.

”Ymmärrys niin kiinteistöjen omistamisesta kuin käyttämisestä sekä rakennuttamisesta on mielenkiintoinen kombinaatio, jota aion hyödyntää toimitusjohtajan tehtävissä. Lisäksi haluan tuoda yrityksen tekemiseen uudenlaista asiakasnäkökulmaa. Palaan innolla niin sanotusti ’toiselle puolelle pöytää’ myymään palveluita asiakkaille, jotka tunnen hyvin”, Pitkänen sanoo.

Postin palveluksessa Pitkänen vastasi muun muassa terminaali- ja lajittelukeskushankkeista sekä pääkaupunkiseudulla että kasvukeskuksissa ympäri Suomea. Pitkän uran ja Raklin kautta hänellä on laaja, koko maan kattava yhteistyö- ja toimintaverkosto alan merkittävien toimijoiden, kuten sijoittajien, kiinteistöjen omistajien, kehittäjien ja käyttäjien sekä rakennusliikkeiden keskuudessa.

”Uskon, että laajaa verkostoa hyödyntämällä pystyn kasvattamaan ja syventämään Vahanen Pron toimintaa. Haemme kasvua ammattilaiskiinteistösijoittajille suunnatuista palveluista vahvan taloyhtiöosaamisen päälle. Tarjoamme ja tuotamme jatkossa rakennuttamis- ja kiinteistökehittämispalveluita sekä -valvontaa.”

Pitkänen uskoo, että digitalisaation hyödyntäminen, asiakaslähtöisyys ja luottamusta rakentava osaaminen ovat lisäarvon tuottamisen ytimessä.

Vahanen-konserni perusti kiinteistöjohtamisen palveluita tarjoavan Vahanen Pro oy:n vasta vuoden 2017 alussa osana konsernirakenteensa uudistamista. Tuolloin Vahanen Pron toimitusjohtajaksi nimitettiin Eerika Hyry.