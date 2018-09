Länsimetron Kaitaan aseman rakentaja valittiin

Tiedotteen mukaan länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Kaitaan aseman rakennusurakan on voittanut YIT Rakennus oy:n ja Are oy:n työyhteenliittymä. Urakan arvo on 47 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan aiemmin louhittuihin tiloihin Kaitaan maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat, väestönsuoja sekä Kaitaantien sisäänkäynti, Iivisniementien tekniikkakuilu ja Iivisniemenkallion sisäänkäyntivaraus, johon tässä vaiheessa rakennetaan poistumistieyhteys ja tekniikkakuilu.

Rakentaminen käynnistyy syyskuussa 2018, ja urakan on määrä valmistua toukokuussa 2022.

Rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 22 900 neliötä. Urakassa valetaan yhteensä noin 8 300 kuutiota betonia ja erilaisia elementtejä asennetaan yli 11 000 neliötä.

Tavoitteena luovuttaa metro 2023

Länsimetron jatko on rakenteilla Espoon Matinkylästä Kivenlahteen. Tekeillä on seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

Tiedotteen mukaan Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisen vuoden 2018 tavoitteisiin kuuluu urakkakilpailutusten lisäksi saada louhinnat päätökseen ja rakennusluvat asemille. Rakentaminen etenee tavoitteiden mukaisesti.

”Sammalvuoren varikon rakennusteknisistä töistä on valmiina jo noin 60 prosenttia. Soukassa, Kivenlahdessa ja ratalinjalla rakennusurakat ovat alkaneet. Finnoon ja Espoonlahden asemien projektinjohtourakoitsijat valitaan seuraavaksi. Kokonaisuutena hanke etenee aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että metro luovutetaan liikennettä operoivan HKL:n käyttöön 2023”, Länsimetro oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi kertoo.