Puu-Kivistön suunnittelukilpailun voitto ratkaistu

Kaupunki etsi keväällä 2018 avoimella kilpailulla Puu-Kivistön kahdelle korttelille toteuttajaa. Kilpailulla etsittiin ehdotuksia, jotka edistävät puurakentamista sekä luovat monimuotoista ja kaupunkikuvaltaan värikästä puukorttelinaapurustoa. Ehdotuksilta edellytettiin myös monipuolisia asumisratkaisuja sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun tuli yhteensä seitsemän kilpailuehdot täyttävää ehdotusta, joista viisi kilpaili ensimmäisen ja kaksi toisen korttelin toteutuksesta. ”Ehdotukset olivat todella korkeatasoisia ja mahdollistavat Puu-Kivistön rakentumisen kiinnostavaksi puurakentamisen referenssikohteeksi”, Kivistön aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala toteaa kaupungin tiedotteessa.

Kilpailun ensimmäisestä korttelikohteesta voitti ehdotus nimeltä ”Bosco”, jonka ovat suunnitelleet yhteistyössä Sisco, Sisco Vuokra-asunnot, Arkkitehtipalvelu, Tieno Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit ja taiteilija Osmo Rauhala. Voittajaehdotus on moni-ilmeinen kaupunkikortteli, joka perustuu rohkeaan ja veistokselliseen arkkitehtuuriin ja monipuoliseen ja inspiroivaan puun käyttöön. Ehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota korttelin liikkumisympäristöön, valaistusolosuhteisiin sekä vehreään ja yhteisöllisyyttä edistävään korttelipihaan.

Kilpailun toisesta kohteesta voitti ehdotus ”Kolmen kerroksen väkeä”, jonka ovat suunnitelleet Rakennusliike Reponen, Taaleri Vuokrakoti, Oopeaa Office for peripheral architecture, Lunden Architecture Company ja VSU maisema-arkkitehdit. Kilpailuehdotus on arkkitehtuuriltaan raikas, tyylikäs ja moderni korttelikokonaisuus, joka edustaa kepeää pohjoismaista arkkitehtuuria. Puu on keskeisessä roolissa edistäen sekä modernia että perinteistä puunkäyttöä. Tiivis, mutta osin avoin korttelirakenne sekä vaihtelevat kerroskorkeudet ja kattomuodot luovat kiinnostavan ja monimuotoisen kaupunkikorttelin sekä ison ja valoisan piha-alueen. Kilpailuehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota monipuolisiin asumisratkaisuihin.

Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaavasuunnittelu käynnistyy syksyllä 2018. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee voittajan valintaa kokouksessaan 10. syyskuuta.