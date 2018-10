Kuntapäättäjät pohtivat, saako koulun ilmanvaihdon sulkea yöksi, kun se kulutttaa energiaa

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat lähteneet jo aktiiviseen yhteistyöhön perustamalla kuntien sisäilmaverkoston. Aloitteen tekijänä oli Espoo. Kaupungijohtaja Jukka Mäkelä halusi, että Espoo, Helsinki ja Vantaa lähtisivät yhteistoimin laittamaan koulut kuntoon. Perustettuun kuntien sisäilmaverkostoon ovat liittyneet nyt myös Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Lahti.

Yhteistyöllä pyritään yhteisiin linjauksiin niin korjausratkaisuissa kuin huollossakin. Ensimmäinen iso linjakysymys koskee keskustelua siitä, kannattaako koulujen katkaista koneellinen ilmanvaihto koulun käyttöajan ulkopuolella.

Suuren yleisön ja median taholta ilmanvaihdon katkaisu on jo vuosikaudet herättänyt tyrmistystä, koska samalla kun ilmanvaihto on aamulla käynnistetty, on kanaviin jääneitä epäpuhtauksia saattanut pölähtää huoneilmaan.

Jopa pääkaupunkiseudun kunnilla on asiasta eriäviä käsityksiä. Siksi yhtenäisen linjauksen tueksi halutaan laaja asiantuntijanäkemys.

Säästetäänkö siis energiaa terveyden kustannuksella? Ilmanvaihdolla on sisäilmaongelmatapauksissa yleensä aina jokin rooli: joko ilma on tunkkaista tai likaista, tai lämpötila on liian kuuma tai kylmä tai vetoinen.

Helsingin rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hilden sanoi, että ilmanvaihdon pitäminen turhaan päällä kuluttaa paljon energiaa.

”Jos pyöritetään koneita, joissa ei ole säätömahdollisuuksia, täysillä, ei se todellakaan ole ekoteko.”

Ongelmana on, että kaikissa vanhoissa iv-laitteissa ei ole säätömahdollisuuksia niin, että ne ottaisivat huomioon käyttäjämäärät.

Lahteen on rakenteilla jopa rakennus, jossa on erillinen ilmanvaihtojärjestelmä, joka toimii käyttöajan ulkopuolella.

Vantaan tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius hämmästeli Suomen ilmanvaihtomääräyksiä. ”Määräyksemme ovat ihan eri luokkaa kuin kansainvälisesti. Muualla ihmetellään meidän ilmanvaihtomääriemme paljoutta.”

Paneelin puheenjohtaja Mervi Ahola Sisäilmayhdistyksestä huomautti, että esimerkiksi Saksassa tällaisesta asiasta ei edes keskusteltaisi. ”Saksassa iv-järjestelmänä on usein avattava ikkuna.”