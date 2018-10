Lehdon liikevoitto jää selvästi aiemmin ilmoitettua alemmaksi – yhtiö saattaa luopua osasta korjausrakentamisen toimintoja

Nyt Lehto arvioi, että konsernin liikevoitto olisi noin 5–6 prosenttia liikevaihdosta, kun yhtiön elokuussa antama arvio oli 8–9 prosenttia. Viime vuonna liikevoittoprosentti oli 10,8.

Kuluvan vuoden liikevaihdon kasvuksi Lehto arvioi nyt noin 20–25 prosenttia, kun elokuun arvio oli 20–30 prosenttia. Viime vuoden liikevaihto oli 597,6 miljoonaa euroa.

Liikevoittonäkymän heikentymisen syynä on edelleen heikentyneet projektikatteet erityisesti Hyvinvointitilat- ja Korjausrakentaminen-palvelualueilla sekä hieman alentunut arvio koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihdon aleneminen johtuu erityisesti Hyvinvointitilojen hankkeiden käynnistymisten viivästymisestä. Sen sijaan Asunnot- ja Toimitilat-palvelualueiden liiketoiminta etenee tavoitteiden mukaisesti.

Korjausrakentaminen-palvelualueella Lehto toteuttaa linjasaneerauksia ja peruskorjaamista. Peruskorjaamisen yksikössä projektit eivät ole edenneet suunnitellusti, ja korjaavista toimenpiteistä huolimatta useiden projektien katteet ovat edelleen heikentyneet ja yksikössä on useita tappiollisia projekteja. Peruskorjaustoiminnalla on kokonaisuudessaan huomattava negatiivinen vaikutus Lehdon vuoden 2018 liiketulokseen. Lehto on nopealla aikataululla tutkimassa vaihtoehtoisia ratkaisuja korjausrakentamisen kannattamattomista osista luopumiseksi. Yhtiö kertoo päätöksistä viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Myös Hyvinvointitilat-palvelualueella projektien katteet ovat edelleen kehittyneet negatiivisesti, ja yksikössä on myös tappiollisia projekteja. Palvelualueella on elokuussa nimetyn uuden johdon toimesta tehty toimia projektinhallinnan kehittämiseksi, ja toimintaa on aiempaa selkeämmin suunnattu omien tuotekonseptien kehittämiseen sekä oman tehdasvalmistuksen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Näiden toimenpiteiden odotetaan parantavan palvelualueen projektien kannattavuutta vaiheittain.

Vuoden 2018 kannattavuutta rasittavat myös tehdaskapasiteetin laajentamiseen liittyvät kertaluontoiset kulut sekä arvioitua korkeammat materiaali- ja alinhankintakustannukset.

Näkymä perustuu tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2018 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista. Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat meneillään olevien projektien loppuunsaattaminen arvioidussa aikataulussa ja arvioiduilla kustannuksilla sekä asuntojen myynnin kehittyminen.