YIT käynnisti ison asuntohankkeen Tjumenissa

Kaupungin keskustassa sijaitsevalle, noin hehtaarin kokoiselle tontille rakennetaan 17- ja 21-kerroksiset asuintalot sekä pysäköintilaitos. CityZen-nimiseen kohteeseen valmistuu yhteensä 292 asuntoa, joista suurimmassa osassa on kaksi tai kolme huonetta. Kohteen on suunnitellut ruotsalainen Semrén & Månsson -arkkitehtitoimisto.

Kohteen arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Se valmistuu vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tjumenin uusien asuintalojen erityispiirteenä on laaja valikoima erilaisia pohjaratkaisuja. Mukana on myös Transformer-asuntoja, joissa asukas pystyy tarpeidensa muuttuessa jälkikäteen uudistamaan asuntonsa pohjaratkaisua valmiiksi suunniteltujen malliratkaisuiden mukaisesti. Kohteen pysäköintilaitos sulautuu arkkitehtonisesti rakennuskokonaisuuteen yhdistäen asuintalot toisiinsa. Pysäköintilaitoksen kattokannelle on suunniteltu viihtyisä alue virkistäytymistä varten.

Tjumenin kaupunki on Länsi-Siperiassa sijaitsevan Tjumenin alueen hallinnollinen keskus ja samalla myös Länsi-Siperian öljy- ja maakaasuteollisuuden hallinnollinen keskus, johon useat alan yritykset ovat keskittäneet toimintansa. Väkiluvultaan noin 770000 asukkaan Tjumen on 18. suurin Venäjän kaupungeista. Alueen elintaso on maan keskitasoa korkeampi.