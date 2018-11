Kreate kehittämään Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n infraosuutta

Kreate ja SRV Rakennus, joka on osa T2-allianssia yhdessä Finavian kanssa, ovat tehneet sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n infraosuuden kehitysvaiheesta.

Lopullisesta infraosuuden toteutusvaiheeseen siirtymisestä sovitaan keväällä 2019. Laajaan T2 Infra -hankkeeseen kuuluu vaativaa pohja- ja betonirakentamista, louhintaa sekä katurakentamista.

Kreatessa T2 Infran toteutuksesta vastaa Pohja- ja betonirakentamisyksikkö.

”Tämä on yksi Kreaten historian merkittävimmistä ja mielenkiintoisimmista hankkeista. Henkilöstömme on parhaimmillaan kohteissa, joissa on mahdollisimman paljon erilaisia pohja- ja betonirakentamisen vaativia osa-alueita”, Kreaten Pohja- ja betonirakentamisyksikön johtaja Tommi Lehtola toteaa tiedotteessa.

”Yhteistyömme Kreaten kanssa on sujunut Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa erinomaisesti, ja luotamme siihen, että olemme valinneet hyvän kumppanin. Haastavassa T2-hankkeessa infratyöt ovat tosi massiiviset rakennuspaikan kokoon ja käytettävissä olevaan aikaan verrattuna”, T2-allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä SRV Rakennuksesta sanoo.

T2 Infra -kokonaisuuteen kuuluu betonirakenteiden lisäksi kehäratayhteyden louhinta, uuden parkkihallin ja tulevan terminaalin pohja- ja betonirakenteet sekä taksi- ja saattoliikenteen kansien rakentaminen. Lisäksi hankkeeseen sisältyy tiejärjestelyiden muutokset rakennusalueen ympäristössä.