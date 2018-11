Technopolis investoi lähes 150 miljoonaa kampuslaajennuksiin – rakentaminen alkaa joulukuussa

Otaniemen projekti toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2018–2024, ja se kasvattaa kampuksen vuokrattavaa pinta-alaa 19000 neliömetrillä. Hankkeen valmistuttua Otaniemen kampuksen vuokrattava pinta-ala on lähes 78700 neliömetriä.

Otaniemen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa joulukuussa 2018 ja päättyy vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Vuokrattava pinta-ala on 6400 neliömeriä. Technopolis on allekirjoittanut rakennuksen kaikkien toimitilojen vuokraamista koskevan 10-vuotisen sopimuksen Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n kanssa ja hankesopimuksen koskien kahta seuraavaa rakennusvaihetta.

Kaikki Otaniemen kolme vaihetta ovat suunnilleen samankokoisia. Toisen vaiheen rakennustyöt alkavat arviolta syksyllä 2019 ja valmistuvat vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Kolmannen vaiheen rakennustyöt alkavat arviolta vuoden 2023 alkupuolella ja valmistuvat vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Hankesopimuksen puitteissa VTT vuokraa myös kaiken toimitilan toisessa vaiheessa valmistuvasta rakennuksesta sekä vähintään 40 prosenttia toimitiloista kolmannessa vaiheessa valmistuvasta rakennuksesta 10-vuotisilla sopimuksilla. Technopoliksen ja VTT:n välisissä sopimuksissa on kuitenkin joitain yleisluontoisia ehtoja, joiden tulee täyttyä, että aina seuraavan vaiheen rakentaminen aloitetaan tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti.

Koko Otaniemen projektin alustava tuotto on arviolta 6,1 prosenttia ja vakiintunut tuotto 7,1 prosenttia.

”Tämän projektin käynnistäminen on yksi Otaniemen suurista kehityshankkeista, ja se on omiaan houkuttelemaan uutta asiakaskuntaa alueelle. VTT on vahva ankkuriasiakas koko kampuksella, ja se tasapainottaa asiakasjakaumaamme pääkaupunkiseudulla. Myös projektin ajoitus on hyvä, sillä Otaniemessä tapahtuu nyt paljon: uusi metrolinja on juuri avattu, Aalto-yliopistoa uudistetaan sekä Kehä I:stä että itä-länsisuuntaista Raide-Jokeri-pikaraitiolinjaa kehitetään. Otaniemestä on tulossa yhä vetovoimaisempi alueena”, Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang sanoo tiedotteessa.

Vilnaan rakennetaan vajaat 27000 neliötä

Vilnan uusi rakennus kasvattaa Ozas-kampuksen vuokrattavaa pinta-alaa 26700 neliömetrillä. Hankkeen valmistuttua kampuksen vuokrattava pinta-ala ylittää 100000 neliömetriä. Rakentaminen alkaa joulukuussa 2018 ja päättyy vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Technopolis arvioi Vilnan uuden rakennuksen alustavan tuoton olevan 7,1 prosenttia ja vakiintuneen tuoton 8,4 prosenttia. Uuden rakennuksen esivuokrausaste on 47,0 prosenttia. Ankkuriasiakkaana on Skandinaviska Enskilda Banken.

”Vilnan toimistomarkkina on dynaaminen, ja sekä kysyntä että tarjonta on vilkasta. Toimistojen vajaakäyttöaste on vain noin kolme prosenttia. Investointi myös monipuolistaa asiakaskuntaamme Ozas-kampuksellamme, mikä on oleellinen osa strategiaamme Vilnassa”, Silverang toteaa.

“Vuokrausasteemme on ollut erittäin korkea viimeisen viiden vuoden ajan, ja kampuksemme on käytännössä täynnä. Projekti houkuttelee varmasti uusia asiakkaita kampuksellemme, mutta palvelee myös olemassa olevia asiakkaitamme, jotka tarvitsevat lisää tilaa kasvaakseen”, Technopoliksen Vilnan liiketoiminnoista vastaava johtaja Lina Maskoliūnė kertoo.